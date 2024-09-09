Мишустин: Российское ПО пользуется большим спросом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в реестре российского ПО насчитывается свыше 22 тыс. наименований, спрос на отечественные технологии большой, а бизнес активнее стал использовать отечественные разработки, которые уже доказали свою конкурентоспособность, передает ТАСС.

Мишустин обратил внимание, что по итогам прошлого года доля IT в ВВП России приблизилась к 2% и последние пять лет этот сектор рос быстрее, чем экономика в целом. Глава правительства отметил, то объем реализации собственных решений и IT-услуг по итогам 2023 года он превысил 3 трлн рублей.

Он напомнил, что по поручению главы государства за шесть лет не менее 80% ключевых отечественных организаций должны перейти на российский софт в производственных и управленческих процессах. Чтобы ускорить замещение зарубежных продуктов и предоставить предприятиям востребованное и надежное программное обеспечение, были созданы 36 индустриальных центров компетенций. В них задействованы свыше 300 ведущих компаний из различных отраслей. Вместе они воплощают 200 инициатив по внедрению передовых программ, созданных в России.

Мишустин добавил, что России предстоит уже к 2030 году сформировать во всех важнейших областях экономики и социальной сферы цифровые платформы, чтобы упростить предоставление сервисов, сделать их удобнее для граждан и бизнеса, в целом вывести работу предприятий на более высокий уровень. Премьер заявил также, что при внедрении новых технологий особый приоритет будет отдаваться образованию, здравоохранению, экологии, безопасности городской среды.

«И, конечно, повышению удобства получения гражданами госуслуг, в том числе проактивно или в режиме диалога. Такие вопросы будем решать в рамках нового национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства», – добавил он.

Мишустин отметил также, что число IT-специалистов в России уже перешагнуло за 900 тыс. человек и продолжает расти.

Он отметил, что ученики все чаще предпочитают сдавать единый госэкзамен по информатике, которая удерживает второе место по популярности среди предметов по выбору и уступает только традиционному лидеру – обществознанию. Почти каждый десятый из тех, кто оканчивал российский вуз в нынешнем году, получил специальность в IT-области, а за последние 5 лет число выпускников по таким направлениям выросло на 18%, сообщил председатель правительства.

«Уверен, они приумножат достижения столь перспективной индустрии, которая сейчас активно развивается и наращивает потенциал», – добавил Мишустин.

Ранее Минцифры захотело взимать плату за использование иностранного софта.