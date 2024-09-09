  • Новость часаЭксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
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    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    12 комментариев
    9 сентября 2024, 12:03 • Новости дня

    Бочаров одержал победу на выборах главы Волгоградской области

    Бочаров одержал победу на выборах главы Волгоградской области с 79,68% голосов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от партии «Единая Россия» по итогам обработки 100% протоколов набирает на выборах 79,68% голосов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

    Второе место занимает кандидат от КПРФ Олег Дмитриев, он набрал 7,83% голосов, на третьем – Алексей Кононенко от ЛДПР с 5,37% голосов. Четвертым стал кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Евгений Кареликов – 3,49% голосов, пятое место у Алексея Васютенко от «Справедливой России – За правду» – 2,26% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, переизбраны главы Ставрополья, Курганской, Липецкой и Челябинской областей.

    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    8 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными

    Депутат Гусев: Явка избирателей во всем мире падает, а в России растет

    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У российской избирательной системы есть ряд преимуществ, одно из них – это возможность отдать свой голос в разных форматах, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Гусев. По его словам, ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

    «Преимущества и удобства нашей избирательной системы по сравнению с зарубежными очевидны», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду».

    «Во-первых, россияне голосуют три дня. Во-вторых, каждый человек может выбрать удобный для него способ: через телефон или компьютер на портале ДЭГ, на участках при помощи терминалов электронного голосования или воспользовавшись бумажным бюллетенем», – детализировал он.

    «Все это стало возможным по нескольким причинам. Сначала в сторону изменений нас подвинула пандемия. Теперь же необходимо обеспечить безопасность избирателей в связи с СВО, – добавил собеседник. – Мы с нашими технологиями и подходом опередили развитие всех избирательных систем в мире на 5-7 лет».

    Более того, российская система продемонстрировала устойчивость к любым нападкам. «Наши противники потратили огромные средства на информационную дискредитацию, на DDoS-атаки. Но система выстояла», – акцентировал парламентарий.

    Гусев также отметил высокую явку на региональных выборах: «Так, в Москве показатель составил более 40%, что почти вдвое больше обычных показателей. Под огромным давлением находится Курская область, однако в регионе фиксируют одну из самых высоких явок по стране».

    «Примечательно, что во всем мире явка снижается, а в России – растет. Все дело в том, что у нас появляются новые форматы голосования, развивается наша избирательная система», – считает депутат.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

    Глава ЦИК также объяснила рост явки в целом по стране. «Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время. На это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ – «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку», – уточнила она.

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

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    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

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    9 сентября 2024, 02:56 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Мосгордуму и заксобрание Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Мосгордуму и законодательное собрание Севастополя обработано 100% протоколов. Победу и в Москве, и в Севастополе одержала «Единая Россия».

    В Мосгордуме ЕР получает 38 мандатов, еще три достались КПРФ, по одному получили «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, два мандата – за самовыдвиженцами, передает ТАСС.

    На выборах депутатов законодательного собрания Севастополя за ЕР проголосовали 71,61% избирателей. Второе место заняли «Новые люди» с 6,98% голосов, третье – ЛДПР с 6,87%. КПРФ получила 5,79%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,13%. «Коммунисты России» набрали 3,46%, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 23:46 • Новости дня
    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений

    СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании

    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано, заявила временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.

    Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.

    Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

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    9 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Паслер победил на выборах губернатора Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Обработаны 100% протоколов на выборах губернатора Оренбургской области, победу одержал нынешний глава региона Денис Паслер, сообщил облизбирком.

    За Дениса Паслера («Единая Россия») проголосовали 78,14% избирателей. Рамиль Гафаров («Коммунисты России») набрал 7,28% голосов, Екатерина Калегина («Новые люди») – 6,59%. Оксана Набатчикова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получила 6,15% голосов. Явка составила 52,59% (более 789 тыс. избирателей), передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты указывали, что явка в Оренбургской области была достаточно высокой, хотя регион пережил сильный паводок.

    Также завершен подсчет голосов в Сахалинской области и Хабаровском крае. Там главами регионов избраны Валерий Лимаренко и Дмитрий Демешин.

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    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

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    8 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал число DDoS-атак в ходе голосования

    Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

    По словам Зайцева, киберпреступники совершили 222 DDoS-атаки на критическую инфраструктуру, обеспечивающую проведение выборов. Он добавил, что мощность атак достигала 163 Гбит/с и 15,1 млн пакетов в секунду. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты, уточнил Зайцев, передает ТАСС.

    Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов сообщил, что почти 270 кибератак были отражены системой электронного голосования, которая применяется на столичных выборах.

    В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что уровень атак на системы ДЭГ низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч.

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    8 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

    «Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.

    По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.

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    8 сентября 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Выборы в Курской и Оренбургской областях показали особую консолидацию общества

    Политолог Журавлев: Участие россиян в выборах показало провал планов противника

    Эксперт: Выборы в Курской и Оренбургской областях показали особую консолидацию общества
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Высока явка в южных и центральных регионах России показала, что избиратели консолидируются вокруг власти на фоне внешнего давления Запада и других трудностей. В этом плане наиболее ярко себя провили избиратели в Курской и Оренбургской областях. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Дмитрий Журавлев и Петр Быстров.

    «Явка на выборах в центральных и южных регионах России высокая. И этот показатель стал реакцией на внешнее давление», – отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Россияне различных взглядов в непростых ситуациях объединяются – это наша традиция. Люди голосуют за кандидатов в главы регионов, которых поддержал президент. Это также доказывает, что внутриполитическая ситуация в России стабильна», – добавил собеседник.

    Журавлев подчеркнул: голосование прошло без эксцессов, серьезных нарушений выявлено не было. «Несмотря на непростую ситуацию в приграничье, нервозности и подрывной деятельности не замечено», – сказал он. Спикер также отметил качественную работу наблюдателей на участках. «Среди них были представители от политических партий и общественных институтов», – напомнил политолог. Выборы он охарактеризовал как «спокойный, но интенсивный консолидированный процесс».

    По словам эксперта, вероятность провокаций в дни выборов на юге России была довольно высокой. «Но этого не произошло. Я допускаю, что планы противника были своевременно пресечены нашими спецслужбами», – указал эксперт.

    Отдельное внимание эксперт обратил на выборы в Оренбургской области. «Явка здесь была достаточно высокой. И это несмотря на паводок, который региону пришлось пережить. То есть, как показывает практика, такие беды не разобщают, а лишь сплачивают и консолидируют наше общество особым образом», – добавил политтехнолог Петр Быстров.

    По его словам, еще одним примером консолидации, даже в большей степени, стала Курская область. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – полагает аналитик. Резюмируя, он отметил высокий уровень консолидации граждан вокруг национального лидера и руководителей регионов.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Особое внимание приковано к приграничным регионам. Явка на выборах губернатора Курской области к 18.00 достигла 57,24% от числа зарегистрированных избирателей, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    8 сентября 2024, 22:21 • Новости дня
    Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
    Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
    @ Кирилл Ясько/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах губернатора Сахалинской области одержал действующий руководитель региона Валерий Лимаренко, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 100% протоколов.

    За Лимаренко («Единая Россия») проголосовали 80,79% избирателей. Павел Ашихмин (КПРФ) получил 7,56% голосов, Роман Веденеев («Новые люди») – 7,41%. Вадим Полицинский («Справедливая Россия – За правду») набрал 2,24% голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, политолог Владимир Шаповалов отмечал, что Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне.

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