КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Беспилотники уничтожены над Курской и Белгородской областями
В первой половине дня понедельника дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА над Курской и Белгородской областями.
Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории России были пресечены с 9.00 до 10.20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Один украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, второй – над Курской областью.
Утром в понедельник сообщалось, что средства ПВО сбили украинскую авиабомбу в Курской области.