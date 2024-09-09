КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Макрона освистали во время церемонии закрытия летних Паралимпийских игр
Макрона освистали во время церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Париже
Зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время церемонии закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.
Церемония закрытия Паралимпиады прошла в воскресенье на стадионе «Стад де Франс» в столице Франции, передает РИА «Новости».
Во время церемонии Макрон появился на табло арены вместе с президентом Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсом. В этот момент на трибунах раздался оглушительный свист.
Ранее пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции.