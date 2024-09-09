КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
СМИ: Налоговая заблокировала счет компании Гоши Куценко
Mash: Налоговая заблокировала счет компании Гоши Куценко
ФНС заблокировала счет одной из компаний российского актера Гоши Куценко из-за долгов.
У Куценко на данный момент три фирмы, операции по счетам одной из них ООО «Арт Волна» – приостановлены, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать «Арт Волну» банкротом. Отмечается, что Куценко задолжал налоговой 267 тыс. рублей.
Изначально у Куценко было пять компаний, однако все они закрылись, также у него есть ООО Кинокомпания «Сцена» (13,9%) и в ООО «Арт Волна» (49%).
Ранее ФНС заблокировала счета Павла Прилучного.