КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.4 комментария
Стало известно место похорон Александра Маслякова
Источник: Похороны Александра Маслякова пройдут на Новодевичьем кладбище
Ведущий КВН Александр Масляков, умерший 8 сентября на 83-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил источник в окружении Маслякова.
Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил источник ТАСС. Однако дата прощания и похорон пока еще уточняются.
Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции.
8 сентября телеведущий скончался.