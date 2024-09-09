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Курировавший производство дронов советник минстратегпрома Украины погиб в ДТП
Курировавший производство дронов советник минстратегпрома Украины Олейник погиб в ДТП
Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Накануне около 23.50 военный на автомобиле Mitsubishi наехал на лежавшего на дороге кабана, потерял управление, выехав на полосу встречного движения и там столкнулся с Mitsubishi, в котором ехали Олейник с женой. От полученных травм оба погибли на месте ДТП, передает РИА «Новости».
Экс-глава минстратегпрома Украины Александр Камышин подтвердил гибель Олейника. «Один из первых членов обновленной команды минстратегпрома. Присоединился к нам прямо с линии фронта прошлым летом. Отвечал за работу с производителями дронов. Не верится до сих пор», – сообщил Камышин.
Ранее трое военнослужащих ВСУ погибли в ДТП во Львовской области.