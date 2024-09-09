КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.4 комментария
Bloomberg: Назначение Сибиги стало заключительной попыткой Зеленского проявить силу
Перестановка в правительстве Украины и назначение главой МИД страны Андрея Сибиги стали неожиданностью для западных коллег, отмечает Bloomberg. По данным издания, Зеленский возвышает тех, кто находится в его так называемом «внутреннем кругу».
По его информации, перестановки в украинском правительстве «оставили западных коллег в недоумении», передает ТАСС.
Там добавили, что президент Украины Владимир Зеленский возвышает тех, кто находится в его так называемом «внутреннем кругу».
При этом Bloomberg отмечает, что назначение Сибиги стало заключительной попыткой Зеленского «проявить силу», а главным его преимуществом является «близость к центру силы Украины военного времени».
Ранее новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте.