КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию
МИД: Ван И посетит Россию 11-12 сентября
Министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Санкт-Петербург 11–12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Как сказала Мао Нин, Ван И 11–12 сентября посетит Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза Сергея Шойгу для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности, передает ТАСС.
Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.