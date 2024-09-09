КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
В Госдуме потребовали покаяния Шольца
Депутат Шеремет: Шольц должен покаяться перед Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц должен покаяться перед Россией и ее народом за разжигание конфликта на Украине и снабжения ВСУ оружием, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Депутат уверен, что после обстрелов мирных жителей режим Зеленского может спасти только капитуляция, передает РИА «Новости».
«А Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, погибшими от немецкого оружия», – заявил Шеремет.
По его словам, с подачи канцлера Германии сами немцы оказались втянуты в спонсирование нацистского режима на Украине и противостояние с Россией.
Ранее Шольц заявил, что наступило время для переговоров по украинскому конфликту.