КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Полиция Литвы начала расследовать появление буквы Z на ряде зданий в Клайпеде
ERR: Полиция Литвы начала расследовать появление буквы Z на ряде зданий в Клайпеде
Литовская полиция начала досудебное расследование после сообщений о появлении буквы Z на ряде зданий и автомобилей в Клайпеде, сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на данные местной полиции.
Сообщения о букве Z на нескольких объектах на улице Витуре и проспекте Тайкос в Клайпеде поступили в прошлую субботу. В частности, ее нарисовали на домах, аптеке, трех автомобилях а также на «колоколе костела и информационном табло на улице Тургаус», передает ТАСС.
Полиция Литвы начала расследование по факту нарушения общественного порядка.
Ранее литовские власти не пропустили на свою территорию грузовой вагон с буквой Z, следовавший транзитом из России в Калининград.