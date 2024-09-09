КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Дотком объяснил нежелание союзников Украины заключать мирное соглашение
Бизнесмен Дотком из ФРГ: Запад не дает Украине заключить мирное соглашение, потому что это будет значить победу России
Западные союзники не дают Украине заключить мирное соглашение, потому что это будет значить победу России, заявил бизнесмен и активист из Германии Ким Дотком.
Также мирное соглашение с Россией не позволит кандидату в президенты США Камале Харрис быть избранной на этот пост, передает Ura.ru.
Также Дотком заявил, что Украина сейчас «стоит на коленях», и за Демократическую партию умрут еще около 100 тыс. украинцев. Президента США Джо Байдена и Камалу Харис активист назвал «отвратительными массовыми убийцами».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что настало время для переговоров по Украине.