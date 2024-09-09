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Политолог спрогнозировал сложную для коммунистов кампанию на выборах в Госдуму
Политолог: Одна из тенденций ЕДГ-2024 – это потеря КПРФ позиций второй партии страны
КПРФ теряет позиции второй партии страны, и результаты ЕДГ-2024 стали тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, коммунисты столкнутся со сложностями на выборах в Госдуму через два года.
«КПРФ многие десятилетия оставалась второй партией страны. Однако ЕДГ-2024 внесла коррективы: фракция теряет свои позиции, рейтинг падает, а интерес людей угасает», – отметил политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, нишу КПРФ постепенно займут другие политические силы.
«На Дальнем Востоке традиционно сильна ЛДПР, она занимает второе место. В европейской части страны достойные позиции у «Справедливой России – За правду», «Новых людей», – детализировал собеседник. «Время коммунистов – речь как о КПРФ, так и о партии «Коммунисты России» – будет заканчиваться. На мой взгляд, они столкнутся со сложностями на выборах в Государственную Думу через два года», – заключил политолог.
Напомним, в России завершилось трехдневное голосование, граждане выбирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. В частности, в столице состоялось голосование на выборах депутатов Мосгордумы, в Санкт-Петербурге – губернатора и муниципальных депутатов, в Татарстане и Севастополе – депутатов региональных парламентов. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму глав регионов выбирали депутаты местных парламентов.
Как отметил политолог Марат Баширов, «коммунисты выстрелили себе в ноги на выборах в Мосгордуму – и сделали это осознанно». По его словам, «призыв голосовать только на бумаге был априори провальным»: кандидатам надо было не только убедить избирателя отдать за себя голос, но и стимулировать рядовых москвичей сначала написать заявление, а потом прийти на участок.
Эксперты указывают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными. Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в этом году подтвердили сплочение и стойкость россиян.