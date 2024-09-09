Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Маск: Постоянно забываю, что Байден еще руководит США
Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) заявил: он постоянно забывает, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден, ранее объявивший о выходе из президентской гонки.
Как написал Маск, он постоянно забывает, что технически Джо Байден до сих пор руководит США, передает ТАСС.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом американского предпринимателя Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.