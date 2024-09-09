Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Учительница из Курской области рассказала об уничтожении ВСУ школы и села
Жительница Курской области Ирина Звягина из села в Суджанском районе рассказала, что школа, в которой она работает, была уничтожена ударами ВСУ, а сам населенный пункт украинские боевики сожгли.
Звягина преподавала английский язык в школе села Ворожба. Большинство жителей села были эвакуированы 7 августа. Сейчас женщина живет вместе с семьей в пункте временного размещения в Курске, передает РИА «Новости».
По словам учительницы, жители села не успели даже толком собраться: дали десять минут на сборы. «У кого-то – целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», – сказала Звягина.
Школа, в которой работала женщина, частично разрушена, уничтожен спортзал. Возвращаться в село женщина не будет, она планирует начать новую жизнь в Курске.
Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области.