Учительница из Курской области рассказала об уничтожении ВСУ школы и села

Tекст: Елизавета Шишкова

Звягина преподавала английский язык в школе села Ворожба. Большинство жителей села были эвакуированы 7 августа. Сейчас женщина живет вместе с семьей в пункте временного размещения в Курске, передает РИА «Новости».

По словам учительницы, жители села не успели даже толком собраться: дали десять минут на сборы. «У кого-то – целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», – сказала Звягина.

Школа, в которой работала женщина, частично разрушена, уничтожен спортзал. Возвращаться в село женщина не будет, она планирует начать новую жизнь в Курске.

Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области.