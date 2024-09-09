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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    6 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    7 комментариев
    9 сентября 2024, 08:28 • Новости дня

    Учительница из Курской области рассказала об уничтожении ВСУ школы и села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жительница Курской области Ирина Звягина из села в Суджанском районе рассказала, что школа, в которой она работает, была уничтожена ударами ВСУ, а сам населенный пункт украинские боевики сожгли.

    Звягина преподавала английский язык в школе села Ворожба. Большинство жителей села были эвакуированы 7 августа. Сейчас женщина живет вместе с семьей в пункте временного размещения в Курске, передает РИА «Новости».

    По словам учительницы, жители села не успели даже толком собраться: дали десять минут на сборы. «У кого-то – целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», – сказала Звягина.

    Школа, в которой работала женщина, частично разрушена, уничтожен спортзал. Возвращаться в село женщина не будет, она планирует начать новую жизнь в Курске.

    Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области.

    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

    Коментарии (27)
    7 сентября 2024, 10:46 • Новости дня
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.

    Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

    «Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

    По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

    Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

    Коментарии (27)
    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

    Коментарии (3)
    6 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.

    «Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.

    Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    7 сентября 2024, 06:34 • Новости дня
    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области

    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (3)
    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    8 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ осуществили дистанционное минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, используя противотанковые мины иностранного производства, сообщил командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

    Командир с позывным «Лазарь» рассказал, что украинские подразделения полностью заминировали поселок Нижний Мордок, используя противотанковые мины немецкого производства. Мины были оснащены специальными антеннами и были запрограммированы на самоподрыв через определенное время, передает РИА «Новости».

    По его словам, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. Он добавил, что среди мирного населения пострадавших нет, однако взрывами были повреждены хозяйственные постройки и погибли несколько животных: три коня и стадо баранов. «В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали», – отметил командир.

    Российские военные обнаружили на месте взрывов фрагменты мин, подтверждающие их иностранное происхождение. По словам «Лазаря», это были противоднищевые мины с осколочным элементом – «рубахой», которые нанесли значительные повреждения строениям.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России.

    Накануне бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, Су-34 ВКС ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК.

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    8 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская артиллерия нанесла точный удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины, скрывавшейся в лесистой местности Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные, используя данные воздушной разведки группировки войск «Север», обнаружили украинских диверсантов, укрывшихся в лесополосе приграничного района. Отмечается, что после подтверждения информации артиллерийские расчеты нанесли по обнаруженным целям высокоточный удар, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что все цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север».

    Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    7 сентября 2024, 14:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 280 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка и 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, девять автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Матвеевки, сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20 человек и две боевые бронированные машины.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны у Апанасовки, Вишневки, Борок, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области личный состав и технику резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны у Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежачьего, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сумов, Хотеня и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 10 тыс. 700 человек , 84 танка, 41 БМП, 74 БТРа, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы.

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    7 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как обманом попал в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область, сообщило Минобороны России.

    По словам Еремеева, перед отправкой в Курскую область ему приказали собрать вещи, чтобы отправиться «на совещание», военнослужащих перед этим мероприятием заставили облачиться в полное обмундирование и взять автоматы.

    Видео с рассказом пленного опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    «Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», – рассказал военнопленный.

    Он добавил, что уже на российской территории ничего не мог поделать, так как ему угрожали расправой в командовании.

    Боец ВСУ попал в плен, когда оказался зажат на территории пожарной части российскими военными.

    Еремеев добавил, что ожидал в плену избиений и издевательств, но его накормили и напоили, а также залечили ранения.

    Ранее другой украинский военнопленный признался, что в Курской области участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    6 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Экс-прокурор Украины предрек отставку Сырского из-за неудач ВСУ в Курской области

    Луценко: Сырского отправят в отставку из-за неудач ВСУ на поле боя после атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский обвинит во всех неудачах на поле боя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и отправит его в отставку, заявил экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    В эфире Youtube-канала экс-депутата Рады Борислава Березы Луценко заявил, что лучшие подразделения украинской армии были отправлены в Курскую область, а отвечать за Донбасс и последствия атаки будет Сырский.

    «Его все равно за это и снимут», – цитирует ТАСС Луценко.

    Экс-прокурор пояснил, что киевский режим ищет «крайнего», и обвинит во всех неудачах не только Сырского, но западных партнеров. По его словам, вся риторика Зеленского сводится к тому, что «во всех наших неудачах виноват Запад».

    Ранее Сырский признал, что атаковав Курскую область, Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с покровского направления, но попытка провалилась.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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