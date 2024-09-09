Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.7 комментариев
Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.
Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.
По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.
Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.
В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.
«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.
Как указали в Telegram-канале российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Новогродовку в ДНР. Одновременно с этим российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров.
Кроме того, российские военные отразили восемь контратак украинских штурмовых групп в различных районах Донецкой области.
По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 560 военнослужащих, один танк, несколько боевых бронированных машин, артиллерийские системы и другая военная техника. Среди уничтоженной техники были замечены американские бронеавтомобили MaxxPro.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в ДНР.
Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.
Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.
Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.
Как сообщили в Минобороны, ракетным ударом было уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временного размещения ВСУ в районе Стецковки (севернее города Сумы), передает ТАСС.
Ранее ракетным ударом возле Сум было уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» поразили силу и технику 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Гавриловка, Веселое, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 дрона.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая Нива, Великая Новоселка и Доброволье ДНР. Также бойцы Восточной группировки отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Британии.
Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка, Лозовая Харьковской области и Серебрянка ДНР. Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550 военнослужащих, БТР М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и шесть полевых складов боеприпасов.
Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Зализнянское, Северск и Катериновка. ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Стрела-10», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Британии, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.
В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Клебан-Бык, Красноармейск, Михайловка, Гродовка, Галицыновка и Димитров. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Ранее в воскресенье ВС России освободили Новогродовку в ДНР.
По данным Госслужбы по чрезвычайным обстоятельствам, здание разрушилось частично, минимум два человека погибли, передает ТАСС.
Ранее в центре Киева произошел взрыв.
По его словам, он успешно летал на FPV-дроне через интернет из Петербурга, находясь в другом месте. Он сообщил, что планируется апробировать эту технологию в зоне спецоперации, передает ТАСС.
Ранее аналитик Захар Андреев сообщил, что российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.
Подполье: Удар нанесен в пригороде Херсона по пункту дислокации ВСУ и ремонта техники
По его словам, поздно вечером в субботу в южном пригороде Херсона селе Камышаны под удар попали автобаза и общежития по улице Широкая, которые использовались ВСУ в качестве пункта временной дислокации и места стоянки и ремонта военной техники, передает РИА «Новости».
Ранее ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.
Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «ночь выдалась тревожная». «Два ребенка ранены, их доставили в медицинское учреждение», – сказал он.
Кроме того, губернатор сообщил, что в больницах остаются 65 мирных жителей, в том числе семеро детей. Четверо взрослых и трое детей отправлены в Москву.
По словам Гладкова, «наибольший урон» вызывают атаки БПЛА. Муниципальным образованиям переданы свыше 200 единиц РЭБ, дополнительно 35 станций разместят на машинах скорой помощи – всего будет 65 машин СМП с РЭБ.
Напомним, около 20.10 мск украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью.
По его словам, детонация стала реже, саперы хотят приступить к работам по утилизации взрывоопасных предметов, как только это будет возможно, передает ТАСС.
Гусев добавил, что в Острогожском районе продолжается тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. «В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей», – казал он.
Ранее Гусев сообщил, что в ночь на субботу в Острогожском районе Воронежской области произошел масштабный пожар, спровоцированный падением украинских беспилотников на объекты с боеприпасами.
Как отметил в приветственном слове зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин эта выставка не только художественная, но и историческая, так как пишут бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Он добавил, что каждый из бойцов является героем, а каждая стальная пластина – это «та часть сердца, которая помогает им участвовать в боевых действиях», передает «ФедералПресс».
Нижегородцам до 29 сентября предлагают ознакомиться с работами. Каждая из них представляет из себя пластину от бронежилета, которую расписал автор. Трудились над созданием необычных экспонатов разные люди: академики, студенты художественных вузов, уличные художники. Перед тем как прибыть в столицу ПФО, проект побывал в Донецке, Казани и Тольятти.
«Сегодня мы находимся на открытии важной формы осмысления. Именно через искусство мы тоже можем почувствовать и сформулировать свое мнение о событиях», – поделилась министр молодежной политики Светлана Ануфриева.
Как добавила министр кадровой политики Екатерина Лебедева, от того, какие смыслы будут заложены в головы молодого поколения, будет зависеть победа.
По словам одного из организаторов выставки и исполнительного директора военно-патриотического центра «Авангард» Андрея Нестеренко, по своему предназначению бронежилет нужен для спасения жизни, а художественное прочтение одной из его деталей, той самой пластины, которая стала холстом, заставляет пересмотреть что-то внутри себя.
Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, ночью силами ПВО были уничтожены два БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и один над территорией Курской области, передает ТАСС.
Ранее дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области.
По его словам, в результате повторной атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района, на территории производственного предприятия загорелся ангар, произошло обрушение кровли по всей площади, передает ТАСС.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей.