Назначение Барнье премьером Франции сочли угрозой для Украины

Responsible Statecraft назвал решение Макрона назначить Барнье премьером Франции результатом сделки с Ле Пен

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Responsible Statecraft, решение Макрона может грозить стране усилением «беспорядка», который «подорвет поддержку Украины». «Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим <...> злейшим врагом – Марин Ле Пен», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

Responsible Statecraft считает, что Барнье попал в зависимость от «Национального объединения», без поддержки которого премьеру грозит вотум недоверия со стороны левых. В результате выступающая против активной поддержки Киева Ле Пен получает возможность ставить властям Франции свои условия, пишет издание. Также подчеркивается, что назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии «Республиканцы» подорвет доверие французов ко всем решениям Макрона и нового кабмина, включая поддержку Украины.

«Помощь Киеву может стать первой жертвой решения французского президента о назначении премьера», – говорится в статье.

Напомним, победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.

Утверждение на пост премьера Барнье состоялось после долгих консультаций с представителями различных сил и не могло бы состояться, если бы «Национальное объединение» высказалось против.