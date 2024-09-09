Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Замглавы ГУ ФСИН Подмосковья Талаев признал вину в получении взятки
Заместитель начальника главка ФСИН по Московской области Владимир Талаев дал признательные показания по делу о получении взятки в крупном размере, сообщается в судебных материалах.
В апелляционной жалобе на арест Талаева защита утверждает, что в связи с признанием им вины нет причин считать, что он «может воздействовать на свидетелей». В связи с этим заключение в СИЗО попросили заменить на домашний арест. Однако суд решил, что Талаев может противодействовать расследованию, передает ТАСС.
Напомним, Талаев был арестован весной. Он обвиняется в том, что получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Компания поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН.