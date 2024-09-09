Турчак победил на выборах главы Республики Алтай

Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.7 комментариев
Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало
Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.
Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.
«Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.
Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.
Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.
В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.
«Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.
Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.
Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.
Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне
«На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.
Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.
Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.
«Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.
«Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.
По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.
Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.
Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы
«Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».
Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.
«Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».
Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.
Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.
Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.
«Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.
Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».
На пост главы региона претендовали три кандидата, представленные президентом России Владимиром Путиным: Руслан Кухарук от партии «Единая Россия», Алексей Савинцев от КПРФ и Михаил Сердюк от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако по результатам тайного голосования большинство депутатов отдали свои голоса за Кухарука, передает ТАСС.
Как сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков, за Кухарука проголосовали 33 из 36 депутатов.
Напомним, в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.
Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования
По словам Зайцева, киберпреступники совершили 222 DDoS-атаки на критическую инфраструктуру, обеспечивающую проведение выборов. Он добавил, что мощность атак достигала 163 Гбит/с и 15,1 млн пакетов в секунду. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты, уточнил Зайцев, передает ТАСС.
Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов сообщил, что почти 270 кибератак были отражены системой электронного голосования, которая применяется на столичных выборах.
В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что уровень атак на системы ДЭГ низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч.
Махмуд-Али Калиматов избран главой Ингушетии на второй срок
Махмуд-Али Калиматов продолжит возглавлять Ингушетию еще на один срок. Как сообщили в пресс-службе главы республики, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на выборах, состоявшихся в воскресенье, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение парламента Ингушетии трех кандидатов на пост главы региона. Помимо Калиматова, в списке были руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Народного собрания Ислам Гадиев.
Ранее сообщалось, что депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на заседании избрали временно исполняющего обязанности главы региона Руслана Кухарука губернатором Югры, отдав за его кандидатуру подавляющее большинство голосов.
В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации».
«Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка – лучший показатель настоящего гражданского мужества», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах, отметив, что голосование там проходит без нарушений.
Напомним, в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.
ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области
Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».
Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.
После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.
Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.
Политолог Журавлев: Участие россиян в выборах показало провал планов противника
«Явка на выборах в центральных и южных регионах России высокая. И этот показатель стал реакцией на внешнее давление», – отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
«Россияне различных взглядов в непростых ситуациях объединяются – это наша традиция. Люди голосуют за кандидатов в главы регионов, которых поддержал президент. Это также доказывает, что внутриполитическая ситуация в России стабильна», – добавил собеседник.
Журавлев подчеркнул: голосование прошло без эксцессов, серьезных нарушений выявлено не было. «Несмотря на непростую ситуацию в приграничье, нервозности и подрывной деятельности не замечено», – сказал он. Спикер также отметил качественную работу наблюдателей на участках. «Среди них были представители от политических партий и общественных институтов», – напомнил политолог. Выборы он охарактеризовал как «спокойный, но интенсивный консолидированный процесс».
По словам эксперта, вероятность провокаций в дни выборов на юге России была довольно высокой. «Но этого не произошло. Я допускаю, что планы противника были своевременно пресечены нашими спецслужбами», – указал эксперт.
Отдельное внимание эксперт обратил на выборы в Оренбургской области. «Явка здесь была достаточно высокой. И это несмотря на паводок, который региону пришлось пережить. То есть, как показывает практика, такие беды не разобщают, а лишь сплачивают и консолидируют наше общество особым образом», – добавил политтехнолог Петр Быстров.
По его словам, еще одним примером консолидации, даже в большей степени, стала Курская область. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – полагает аналитик. Резюмируя, он отметил высокий уровень консолидации граждан вокруг национального лидера и руководителей регионов.
Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.
Особое внимание приковано к приграничным регионам. Явка на выборах губернатора Курской области к 18.00 достигла 57,24% от числа зарегистрированных избирателей, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК.
Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.
«Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.
Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.
По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.
Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.
Как сообщил Старовойтов в своем Telegram-канале, в Курской и Кемеровской областях проголосовало уже больше половины всех избирателей, в остальных регионах цифры по явке в среднем от 30 до 40%, что очень динамично. Он добавил, что практически «безбумажное» голосование в Москве на Мосгордуме также проходит без очевидных скандалов.
«Это предполагает, что полный ДЭГ может стать основным видом голосования уже к выборам в Госдуму в 2026 году», – сообщил Старовойтов.
Ранее в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.
Как сказал Асафов, отражены 266 атак, передает ТАСС.
Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.
За Лимаренко («Единая Россия») проголосовали 80,79% избирателей. Павел Ашихмин (КПРФ) получил 7,56% голосов, Роман Веденеев («Новые люди») – 7,41%. Вадим Полицинский («Справедливая Россия – За правду») набрал 2,24% голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, политолог Владимир Шаповалов отмечал, что Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне.
СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании
«Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.
Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.
Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».
Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.