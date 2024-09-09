Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 76-й годовщины основания КНДР

Tекст: Антон Антонов

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР основаны «на добрых традициях дружбы и добрососедства» и сейчас «находятся на высоком уровне», о чем свидетельствуют и «содержательные переговоры в Пхеньяне», передает ТАСС.

Путин выразил уверенность, что странам удастся и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, в котором заинтересованы народы как России, так и КНДР. Укрепление всеобъемлющего партнерства двух стран идет на пользу «безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», заявил Путин.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

