Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 76-й годовщины основания КНДР
Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 76-й годовщиной основания КНДР, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – мира и благополучия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР основаны «на добрых традициях дружбы и добрососедства» и сейчас «находятся на высоком уровне», о чем свидетельствуют и «содержательные переговоры в Пхеньяне», передает ТАСС.
Путин выразил уверенность, что странам удастся и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, в котором заинтересованы народы как России, так и КНДР. Укрепление всеобъемлющего партнерства двух стран идет на пользу «безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», заявил Путин.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.