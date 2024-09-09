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    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    9 сентября 2024, 02:08 • Новости дня

    Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах

    Действующие и и.о. губернаторов побеждают во всех регионах, где прошли выборы

    Tекст: Антон Антонов

    Действующие губернаторы, а также временно исполняющие обязанности глав регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы, сообщают СМИ со ссылкой на данные ЦИК.

    Как следует из данных на табло в ЦИК, речь идет как о регионах, где обработана большая часть или все протоколы, так и о субъектах России, где до завершения подсчета голосов еще далеко, передает RT.

    В частности, действующие главы регионов побеждают в Забайкальском и Хабаровском крае, в Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областях и в Республике Алтай.

    В Астраханской, Тульской, Липецкой, Калининградской, Курской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Республике Калмыкия, Республике Башкортостан, в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае также лидирует действующее руководство.

    Напомним, временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан СПЧ при президенте России сообщила, что выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано.

    8 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

    Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

    Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.

    Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

    Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.

    «Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

    Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

    Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.

    В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.

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    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

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    8 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Губернатором ХМАО избран Руслан Кухарук
    Губернатором ХМАО избран Руслан Кухарук
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на своем заседании избрали временно исполняющего обязанности главы региона Руслана Кухарука губернатором Югры, отдав за его кандидатуру подавляющее большинство голосов.

    На пост главы региона претендовали три кандидата, представленные президентом России Владимиром Путиным: Руслан Кухарук от партии «Единая Россия», Алексей Савинцев от КПРФ и Михаил Сердюк от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако по результатам тайного голосования большинство депутатов отдали свои голоса за Кухарука, передает ТАСС.

    Как сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков, за Кухарука проголосовали 33 из 36 депутатов.

    Напомним, в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал число DDoS-атак в ходе голосования

    Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

    По словам Зайцева, киберпреступники совершили 222 DDoS-атаки на критическую инфраструктуру, обеспечивающую проведение выборов. Он добавил, что мощность атак достигала 163 Гбит/с и 15,1 млн пакетов в секунду. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты, уточнил Зайцев, передает ТАСС.

    Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов сообщил, что почти 270 кибератак были отражены системой электронного голосования, которая применяется на столичных выборах.

    В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что уровень атак на системы ДЭГ низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч.

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    8 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Калиматов переизбран главой Ингушетии

    Махмуд-Али Калиматов избран главой Ингушетии на второй срок

    Калиматов переизбран главой Ингушетии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Народного собрания Ингушетии повторно избрали Махмуда-Али Калиматова на пост главы республики, проголосовав за него тайным голосованием, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

    Махмуд-Али Калиматов продолжит возглавлять Ингушетию еще на один срок. Как сообщили в пресс-службе главы республики, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на выборах, состоявшихся в воскресенье, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение парламента Ингушетии трех кандидатов на пост главы региона. Помимо Калиматова, в списке были руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Народного собрания Ислам Гадиев.

    Ранее сообщалось, что депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на заседании избрали временно исполняющего обязанности главы региона Руслана Кухарука губернатором Югры, отдав за его кандидатуру подавляющее большинство голосов.

    В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации».

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    8 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    Москалькова отметила мужество избирателей в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активное участие жителей приграничных регионов в выборах является проявлением настоящего гражданского мужества, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка – лучший показатель настоящего гражданского мужества», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах, отметив, что голосование там проходит без нарушений.

    Напомним, в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

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    8 сентября 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Выборы в Курской и Оренбургской областях показали особую консолидацию общества

    Политолог Журавлев: Участие россиян в выборах показало провал планов противника

    Эксперт: Выборы в Курской и Оренбургской областях показали особую консолидацию общества
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Высока явка в южных и центральных регионах России показала, что избиратели консолидируются вокруг власти на фоне внешнего давления Запада и других трудностей. В этом плане наиболее ярко себя провили избиратели в Курской и Оренбургской областях. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Дмитрий Журавлев и Петр Быстров.

    «Явка на выборах в центральных и южных регионах России высокая. И этот показатель стал реакцией на внешнее давление», – отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Россияне различных взглядов в непростых ситуациях объединяются – это наша традиция. Люди голосуют за кандидатов в главы регионов, которых поддержал президент. Это также доказывает, что внутриполитическая ситуация в России стабильна», – добавил собеседник.

    Журавлев подчеркнул: голосование прошло без эксцессов, серьезных нарушений выявлено не было. «Несмотря на непростую ситуацию в приграничье, нервозности и подрывной деятельности не замечено», – сказал он. Спикер также отметил качественную работу наблюдателей на участках. «Среди них были представители от политических партий и общественных институтов», – напомнил политолог. Выборы он охарактеризовал как «спокойный, но интенсивный консолидированный процесс».

    По словам эксперта, вероятность провокаций в дни выборов на юге России была довольно высокой. «Но этого не произошло. Я допускаю, что планы противника были своевременно пресечены нашими спецслужбами», – указал эксперт.

    Отдельное внимание эксперт обратил на выборы в Оренбургской области. «Явка здесь была достаточно высокой. И это несмотря на паводок, который региону пришлось пережить. То есть, как показывает практика, такие беды не разобщают, а лишь сплачивают и консолидируют наше общество особым образом», – добавил политтехнолог Петр Быстров.

    По его словам, еще одним примером консолидации, даже в большей степени, стала Курская область. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – полагает аналитик. Резюмируя, он отметил высокий уровень консолидации граждан вокруг национального лидера и руководителей регионов.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Особое внимание приковано к приграничным регионам. Явка на выборах губернатора Курской области к 18.00 достигла 57,24% от числа зарегистрированных избирателей, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    8 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

    «Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.

    По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.

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    8 сентября 2024, 11:21 • Новости дня
    Политолог: Выборы в этом году проходят собранно и динамично

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выборы в этом году проходят на удивление спокойно и собранно. Удивляет явка за первые два дня, заявил политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов.

    Как сообщил Старовойтов в своем Telegram-канале, в Курской и Кемеровской областях проголосовало уже больше половины всех избирателей, в остальных регионах цифры по явке в среднем от 30 до 40%, что очень динамично. Он добавил, что практически «безбумажное» голосование в Москве на Мосгордуме также проходит без очевидных скандалов.

    «Это предполагает, что полный ДЭГ может стать основным видом голосования уже к выборам в Госдуму в 2026 году», – сообщил Старовойтов.

    Ранее в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 15:53 • Новости дня
    Московская система электронного голосования успешно отразила 266 атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 270 кибератак были отражены системой электронного голосования, которая применяется на столичных выборах, сообщил заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов.

    Как сказал Асафов, отражены 266 атак, передает ТАСС.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 22:21 • Новости дня
    Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
    Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
    @ Кирилл Ясько/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах губернатора Сахалинской области одержал действующий руководитель региона Валерий Лимаренко, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 100% протоколов.

    За Лимаренко («Единая Россия») проголосовали 80,79% избирателей. Павел Ашихмин (КПРФ) получил 7,56% голосов, Роман Веденеев («Новые люди») – 7,41%. Вадим Полицинский («Справедливая Россия – За правду») набрал 2,24% голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, политолог Владимир Шаповалов отмечал, что Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне.

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    8 сентября 2024, 23:46 • Новости дня
    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений

    СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании

    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано, заявила временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.

    Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.

    Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

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    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на слова российского президента имеет простое объяснение. Подробности

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью

    Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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