Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах

Действующие и и.о. губернаторов побеждают во всех регионах, где прошли выборы

Tекст: Антон Антонов

Как следует из данных на табло в ЦИК, речь идет как о регионах, где обработана большая часть или все протоколы, так и о субъектах России, где до завершения подсчета голосов еще далеко, передает RT.

В частности, действующие главы регионов побеждают в Забайкальском и Хабаровском крае, в Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областях и в Республике Алтай.

В Астраханской, Тульской, Липецкой, Калининградской, Курской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Республике Калмыкия, Республике Башкортостан, в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае также лидирует действующее руководство.

Напомним, временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан СПЧ при президенте России сообщила, что выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано.