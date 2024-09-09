Паралимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.7 комментариев
Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало
Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.
Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.
«Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.
Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.
Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.
В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.
О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.
За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.
Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.
Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.
Массовая драка у Дома Культуры произошла в краснодарском поселке Афипский из-за девушки
Информация о массовой драке появилась в соцсетях, передает РИА «Новости».
По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек, передает РБК.
В администрации со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». «После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», – сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».
За медицинской помощью никто не обращался, передает РЕН ТВ.
Заявлений в полицию также не подавали. Установлены активные участники конфликта, в воскресенье их опросят, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в администрации.
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки.
The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером
По данным экспертов Informa Connect Academy, средний ежегодный прирост состояния Маска составляет около 110%, поэтому вполне вероятно, что уже через несколько лет он преодолеет отметку в триллион долларов, пишет The Guardian, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что Маск уже сейчас занимает первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 251 млрд долларов.
Вторым триллионером в 2028 году может стать основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гуатам Адани, считают аналитики. Его состояние растет еще быстрее, чем у Маска – примерно на 123% в год.
Шансы стать триллионерами в ближайшие годы есть и у главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, индонезийского магната Праджого Пангесту, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно и основателя Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга. Для последних двух, по оценкам аналитиков, на это может уйти чуть больше времени – около шести лет.
Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.
Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».
Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.
Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США
Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.
Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».
Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.
Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.
Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину
«Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.
Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.
Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.
Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.
Представитель правящей партии Турции Челик раскритиковал борьбу ЕС с «российской пропагандой» за двойные стандарты
Челик обвинил ЕС в «двойных стандартах». «Трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования «российской пропаганде» предпринят ряд мер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
Как отметил Челик, в ЕС заверяют, что принимают меры «в рамках свободы выражения». Однако, подчеркнул он, в Европе «большое число антитурецких трансляций».
Напомним, Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Анкара имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, но все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому должна соблюдать ценности ЕС.
По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.
Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.
«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.
Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.
При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.
В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.
«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.
Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО
На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.
«Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».
Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.
Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».
Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.
«Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.
Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.
Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.
Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины
Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.
По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.
Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.
В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.