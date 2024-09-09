Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Собянин выразил соболезнования близким Маслякова
Телеведущий Александр Масляков внес большой вклад в развитие российской культуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выразив соболезнования его родным и близким.
«Не стало Александра Васильевича Маслякова – легендарного телеведущего», – заявил Собянин, назвав творчество Маслякова «блистательным». По его словам, Маслякову удалось привнести на российское ТВ «неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение».
Собянин подчеркнул, что КВН приобрел культовый статус у нескольких поколений зрителей, открыл дорогу созвездию новых талантов. Как отметил мэр Москвы, Масляков вкладывал в проект всю свою душу, передает РИА «Новости».
Собянин заявил, что «высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность» позволили Маслякову обрести «любовь и уважение по разные стороны экрана».
Глава российской столицы выразил уверенность, что память о Маслякове «навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников».
Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. СМИ сообщают, что последние два года он боролся с онкологическим заболеванием.