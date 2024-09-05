Федосеева-Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии

СМИ: В Финляндии намерились лишить Федосееву-Шукшину недвижимости

Tекст: Константин Сергеев

Осенью прошлого года российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин потеряли квартиры в Пункахарью из-за банкротства управляющей компании, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Life.ru.



«Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга подтвердила, что спустя год ничего так и не поменялось. Финская сторона не то что не пошла навстречу пострадавшим от внутренних проблем владельца дома, но даже никак не отреагировала на произошедшее. В итоге у семьи остались лишь воспоминания о недвижимости да красивые бумажки с печатями», – сообщает Life.ru.

По финскому законодательству, УК являются владельцами зданий, а жильцы владеют только акциями, которые предоставляют право на использование квадратных метров. Когда управляющая компания обанкротилась, права собственности на квартиры исчезли.

2 сентября стало известно, что минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Проект закона будет передан на экспертную оценку и его представят в парламент к концу текущего года.

Хотя в документе не упоминается конкретно Россия, финский министр обороны Антти Хяккянен пояснил, что запрет будет касаться граждан тех стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии». При этом он уточнил, что фактически это будет касаться соседних стран. Министр пообещал, что ограничения не будут распространяться на лиц, имеющих два гражданства, где одно из них финское, а также на тех, кто имеет вид на жительство в Финляндии и постоянно проживает в стране.

Сегодня российские сайты по продаже недвижимости заполнены объявлениями о продаже квартир и домов в Финляндии. Продавцы готовы рассматривать сделки в любой валюте и обмен на ликвидные активы, такие, как недвижимость в России, автомобили и яхты.

По данным минобороны Финляндии, в стране в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

Как сообщалось, теперь россияне воочию могут проверить финские обещания по поводу культурной и безопасной Суоми.