Здание в Курске пострадало от атаки украинских боевиков с использованием БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

В результате целенаправленной атаки украинских вооруженных сил на мирное население Курска пострадало здание, сообщает РИА «Новости». Это здание расположено на улице Ленина. По информации Следственного комитета России, нападение произошло в утреннее время с использованием беспилотного летательного аппарата.

Следователи Следственного комитета России установили, что преступление было совершено вооруженными формированиями Украины. В результате атаки здание получило значительные разрушения. Все осколки и фрагменты беспилотного аппарата, использованного в атаке, будут изъяты и отправлены на экспертизу для определения его типа и вида.

Представители Следственного комитета отметили, что факт атаки и нанесенного ущерба уже зафиксирован, и ведутся все необходимые следственные действия для установления дополнительных обстоятельств инцидента и причастных лиц.

Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.