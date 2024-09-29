«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
Анонсирована встреча Путина с финалистами конкурса «Учитель года»
Президент России Владимир Путин проведет встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» на следующей неделе, а также примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии.
Как сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», Путин на следующей неделе встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», передает ТАСС. Кроме того, в графике президента на следующей неделе значится работа над вопросами среднего профессионального образования. Помимо образовательных тем, президент примет участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. Это событие будет отмечаться в понедельник и предполагает участие руководства различных уровней, чтобы подчеркнуть его значимость для страны.
Кроме того, в течение недели запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России признал незаконным включение оплаты за сверхурочную работу в зарплаты учителей, если они не превышают уровень минимальной оплаты труда. Далее сообщалось, что с началом нового учебного года в российских школах начнется практическая проверка качества новых государственных учебников по истории для пятых-девятых классов. В дополнение к этому, президент России в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.