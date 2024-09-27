Серия мероприятий РВИО «История для будущего» состоялась в Донецке

Tекст: Александра Юдина

На церемонии открытия форума в лицее №1 в Донецке приняли участие замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко и заместитель председателя правительства ДНР, председатель Регионального отделения РВИО в ДНР Владимир Ежиков.

Николай Овсиенко выразил удовлетворение от открытия центральной дискуссионной площадки форума в Донецке и подчеркнул важность проведения мероприятий именно в этом регионе.

«Очень символично, что идея проведения центральной площадки именно в вашем лицее родилась на площади Героев Сталинграда», – отметил он.

Овсиенко также добавил, что формат встреч «глаза в глаза» позволяет наладить более тесный контакт с участниками форума.

Ежиков в свою очередь отметил, что проведение форума накануне годовщины воссоединения исторических территорий с Россией имеет глубокий символический смысл. По его словам, последние десять лет для Донбасса были «долгой дорогой домой».

«Мы говорим, что Донбасс – это индустриальное сердце России», – подчеркнул Ежиков, добавив, что подрастающее поколение играет важную роль в будущем.

Лекторы форума также выступили в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и на Донбасс-Арене перед студентами и молодыми специалистами. Среди участников были эксперты РВИО, известные блогеры и другие специалисты.