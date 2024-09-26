Экс-министр экономики Грузии объяснил необходимость связей с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Без прагматичного диалога с Россией территориальную целостность Грузии не восстановить», – сказал он.

Кроме того, по словам Кобулия, «каждый третий турист в Грузии – россиянин».

«Или спросите кахетинских виноделов, если запретить импорт вина в Россию, рухнет же наша экономика», – сказал бывший министр.

«Тридцать лет наши власти стараются вывезти наше вино в Европу и США, конечно, там так его и ждут», – иронично отметил он.

«Мы должны торговать с Россией. Я также поддерживаю восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Это нужно не России, а Грузии», – отметил Кобулия, возглавлявший ведомство в 2018-2019 годах.

Также он подверг резкой критике нарратив грузинской оппозиции о том, что почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили якобы действует в интересах России.

«Не вижу никаких фактов на этот счет», – отметил Георгий Кобулия.

После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, но поддерживает гуманитарные и торгово-экономические связи.