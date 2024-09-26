  • Новость часаПутин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины
    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    Трамп: Украины больше нет
    В Кремле заявили об отсутствии у Запада осязаемого «плана Зеленского»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 14:23 • Новости дня

    В Кремле заявили об отсутствии у Запада осязаемого «плана Зеленского»

    В Кремле заявили об отсутствии у Запада осязаемого «плана Зеленского»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Никакого внятного или осязаемого «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского у Запада нет, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ни о каком принятии там речи не идет. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого нет даже для них», – передает ТАСС его слова в ответ на вопрос, будет ли принятие плана Западом рассматриваться как угроза суверенитету России.

    Ранее Politico писала, что Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН.

    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Трамп: Украины больше нет

    Трамп: Во всем мире не хватит денег на восстановление Украины

    Трамп: Украины больше нет
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Даже если объединится весь мир, все равно не хватит денег для восстановления Украины, после почти трех лет конфликта этой страны «больше нет», заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.

    Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку «любая сделка – худшая сделка – была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

    «Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они немного уступили бы, но все остались бы живы, и каждое здание было бы построено, каждая башня простояла бы еще 2000 лет», – цитирует Трампа РБК.

    Политик считает, что на восстановление городов Украины «уйдут сотни лет». Также Трамп считает, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Киеву, а не подтолкнув его к уступкам России.

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, он также добавил, что украинский президент за каждый свой визит в США увозит 60 млрд долларов.

    Коментарии (19)
    25 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских боевиков с территории Курской области вытеснят в скором времени, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

    «Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – заявил Дюмин, передает ТАСС.

    Российские военные мужественно защищают регион, нет никаких сомнений, что ВСУ в скором времени будут выдавлены из Курской области, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России восстановят контроль над регионом.

    Коментарии (28)
    26 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    «Военное дело»: ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов F-16 попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил, они поражены, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Всего поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами, на авиабазе также были Су-24, утверждает «Военное дело», передает «Российская газета».

    Удар якобы наносили четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

    Официального подтверждения этим данным пока не последовало, точные потери не сообщаются.

    До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что при одном удачном попадании ВС России уничтожены сразу четыре F-16.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль ведущие в Угледар (ДНР) дороги, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Уже точно можно говорить: перерезаны или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы», – цитирует его ТАСС.

    По данным Рогова, на данный момент более трети территории Угледара перешло под контроль российских войск. «Бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», – пояснил он.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

    Днем ранее Рогов отмечал, что российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

    Коментарии (3)
    25 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    @ Dmitri Tovstonog/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все теплоэлектростанции Украины уничтожены, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН.

    Как указал Зеленский, в настоящее время уже уничтожены «все украинские тепловые электростанции. Кроме того, по его словам, ликвидирована огромная часть «украинских мощностей в гидроэнергетике», передает РИА «Новости».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что 70% энергомощностей Украины уничтожены.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

    Коментарии (17)
    26 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали около 30 стран ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Декларацию G7 о поддержке восстановления Украины поддержали только 30 стран из 193 членов ООН, говорится в документе Белого дома.

    В сообщении указано, что подписание состоится в отеле Нью-Йорка с участием президента США Джо Байден, который объявит, что около  30 стран присоединились к этой «исторической декларации», передает RT.

    Как следует из декларации, G7 привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции.

    Ранее сообщалось, что ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

    Коментарии (14)
    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

    Коментарии (3)
    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

    Коментарии (5)
    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2024, 07:18 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько новых взрывов произошло в Киеве с разницей в час, сообщают агентства РБК-Украина и Укринформ.

    В Киеве произошел ряд взрывов около 7.00 мск, а затем около 8.00 мск, передает ТАСС.

    Также сообщалось о взрывах в Киевской области. Воздушная тревога в регионе длится уже почти восемь часов.

    Ранее областная военная администрация Киевской области сообщала о работе ПВО в регионе, были слышны взрывы.

    Коментарии (3)
    Главное
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» поведение администрации Байдена
    Избившая ученика из-за русского преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе
    Певец Shaman заявил о разводе с женой Еленой Мартыновой
    Дуров удивил французских следователей размером годового дохода
    Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги, лифчики и оружие

    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............