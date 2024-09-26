И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Криптобиржа Binance отказала в доступе подсанкционным физлицам и юрлицам из России
Криптовалютная биржа Binance отказывает в доступе подсанкционным физлицам и юрлицам из России, сообщили в пресс-службе Binance.
Как говорится в сообщении, Binance придерживается глобальных правил о санкциях и соблюдает ограничения в отношении лиц и стран, в отношении которых введены международные санкции, тем самым отказывая таким сторонам в доступе к платформе Binance, передает ТАСС.
Там сообщили, что Binance продолжает обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей для обеспечения сохранности их цифровых активов, а также пересматривает бизнес-операции.
В Binance отметили также, что биржа внесла значительный вклад в развитие навыков соблюдения норм, внедрение процедур и развитие технологий и будет продолжать это делать.
Ранее основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэн был приговорен федеральным судом Сиэтла к четырем месяцам тюрьмы.