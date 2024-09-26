И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
В Кремле назвали заявления Путина по ядерной доктрине сигналом Западу
Песков: Заявления Путина по ядерной доктрине являются сигналом Западу
Заявления президента Владимира Путина по ядерной доктрине необходимо считать сигналом Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом, отвечая на вопрос ТАСС планирует ли Россия наращивать свои ядерные арсеналы, представитель Кремля заявил, что речи об этом на заседании Совбеза не было.
Также Песков не ответил на вопрос, обсуждалась ли при корректировке ядерной доктрины возможность отказаться от моратория на ядерные испытания, поскольку эта часть заседания была закрыта.
У него также уточнили, начали ли уже влиять на ситуацию в мире заявления, сделанные Путиным накануне о ядерной доктрине. Песков отметил, что пока они влиять не начали, однако всему миру и здравомыслящим людям уже хорошо известно о ядерном потенциале России и о его сдерживающей роли.
Песков добавил, что идет корректировка параметров ядерного сдерживания с учетом «тех элементов напряженности, которые складываются по периметру» границ России.
Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.