В Кремле назвали заявления Путина по ядерной доктрине сигналом Западу

Песков: Заявления Путина по ядерной доктрине являются сигналом Западу

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом, отвечая на вопрос ТАСС планирует ли Россия наращивать свои ядерные арсеналы, представитель Кремля заявил, что речи об этом на заседании Совбеза не было.

Также Песков не ответил на вопрос, обсуждалась ли при корректировке ядерной доктрины возможность отказаться от моратория на ядерные испытания, поскольку эта часть заседания была закрыта.

У него также уточнили, начали ли уже влиять на ситуацию в мире заявления, сделанные Путиным накануне о ядерной доктрине. Песков отметил, что пока они влиять не начали, однако всему миру и здравомыслящим людям уже хорошо известно о ядерном потенциале России и о его сдерживающей роли.

Песков добавил, что идет корректировка параметров ядерного сдерживания с учетом «тех элементов напряженности, которые складываются по периметру» границ России.

Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.