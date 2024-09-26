  • Новость часаБайден объявил о выделении нового пакета помощи Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Россия сможет применить ядерное оружие в случае совместного нападения Украины и США
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени
    Дуров раскрыл свой доход за год
    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    46 комментариев
    26 сентября 2024, 04:10 • Новости дня

    Байден назвал условия для «разморозки» российских активов

    Российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, заявил президент США Джо Байден.

    Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, активы будут заморожены, Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», передает ТАСС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (10)
    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

    Коментарии (4)
    23 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока

    Байден назвал перемирие в Газе своим приоритетом до конца срока

    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что достижение перемирия в секторе Газа стало его приоритетом до конца срока полномочий, стремясь войти в историю как «миротворец».

    Президент США Джо Байден подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа перед своими советниками по национальной безопасности, пишет Politico. Он надеется, что таким образом сможет войти в историю как «миротворец» и облегчить путь к победе на выборах Камале Харрис, кандидату от Демократической партии.

    Однако, по мнению источников, реализация этой инициативы сталкивается с двумя крупными препятствиями: Израиль настаивает на сохранении своего контингента вдоль демилитаризованной зоны у границы с Египтом, чему категорически противостоит ХАМАС; кроме того, существуют разногласия по поводу обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

    Несмотря на сложности, Байден призывает своих советников «игнорировать недавние неудачи» и продолжать усилия по достижению перемирия, взаимодействуя с обеими сторонами конфликта и посредниками. Однако скептицизм относительно возможного достижения соглашения в ближайшее время все же существует. Официальные лица из администрации Байдена отмечают, что у обеих сторон отсутствует стремление к этому.

    В ходе общения с журналистами Байден подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Он также выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и началу Израилем наземной операции в анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Джо Байден поддержал прекращение огня между Израилем и палестинскими группировками. Кроме того, в октябре стало известно, что США планировали помочь Израилю в случае нападения со стороны Ирана или «Хезболлы». Также сообщалось, что американская администрация готовила дипломатическую инициативу для снижения напряженности в регионе.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2024, 17:18 • Новости дня
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия сообщила о проблемах с поставленными боеприпасами, детонаторы которых были разработаны еще во Вторую мировую войну, в результате чего произошли преждевременные взрывы, нанеся урон военнослужащим и артиллерийским системам.

    Как сообщает газета Handelsblatt, боеприпасы с детонаторами, разработанными во время Второй мировой войны, были поставлены на Украину в рамках «чешской инициативы» и от США, передает РИА «Новости». Эти боеприпасы вызвали многочисленные преждевременные взрывы, которые нанесли ранения украинским военнослужащим и повредили артиллерийские установки.

    По данным доклада командования ВСУ, инциденты были связаны с использованием детонаторов M515 и M51A5. Из почти 35 тыс. поставленных артиллерийских снарядов уровень брака составил 0,05%, что привело к преждевременным взрывам пяти из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов.

    Украинская сторона еще в августе уведомила Чехию о проблемах с боеприпасами. Чехия подтвердила наличие брака и сообщила о решении проблемы. Тем временем Россия считает, что поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают его урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и ряда встреч в Вашингтоне, куда его отправили на борту военно-транспортного самолета. В рамках визита Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, где находятся мощности по производству боеприпасов для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов. При этом Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных поставках. Впрочем, несмотря на его призывы, некоторые граждане США выступают против дальнейшего выделения средств на помощь Украине, считая, что они должны быть направлены на внутренние нужды.

    Коментарии (13)
    24 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США

    США не стали обсуждать возможность возобновления ядерных испытаний в будущем

    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут давать прогнозы относительно потенциальных ядерных испытаний и избегают гипотез на эту тему.

    США не готовы обсуждать вероятность возобновления ядерных испытаний в будущем, передает РИА «Новости» с брифинга Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Кирби подчеркнул, что не будет вдаваться в гипотезы на эту тему, тем самым избегая спекуляций.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция России по ядерным испытаниям была ясно изложена президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует проводить испытания, если и США воздержатся от таких шагов. Он также подчеркнул, что инфраструктура полигона на Новой Земле в России полностью готова.

    Путин ранее упоминал, что НАТО обсуждает возможность использования Киевом дальнобойных вооружений. По его словам, если страны Запада вовлекутся напрямую в украинский конфликт, это изменит его суть. Россия будет вынуждена принимать решения, учитывая угрозы, создаваемые такими действиями.

    Сценарии применения ядерного оружия Россией описаны в военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Это возможно в случае агрессии с применением оружия массового уничтожения или обычных вооружений, когда под угрозу ставится существование России.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия считает форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистичным.

    Коментарии (3)
    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

    Коментарии (4)
    24 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    США включили в новый пакет помощи Киеву кассетные боеприпасы

    В администрации США подтвердили планы отправить Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, сообщили в администрации США.

    На соответствующий вопрос представитель Белого дома ответил: «Подтверждаю», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре фрагменты, характерные для натовских кассетных суббоеприпасов «колокольчик», нашли на месте ранения пятерых детей в Старомихайловке в ДНР. В августе сообщалось, что Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

    Коментарии (10)
    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Выборы президента США не являются приоритетом для Москвы

    Песков сообщил, что выборы в США не являются приоритетом для Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президентские выборы в США не являются приоритетом для Москвы, это больше заботит американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия живет своими проблемами и собственной повесткой дня, не концентрируясь на выборах в США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что определение победителя президентской гонки в США – это вопрос для американских избирателей. Он отметил, что в стране сейчас идет жесткая политическая борьба, и американцы живут в ожидании результатов выборов.

    Представитель Кремля также повторил, что, несмотря на жесткую политическую борьбу в США, для России это не вопрос номер один. Таким образом, ставка на внутренние вопросы и проблемы остается приоритетной для Москвы.

    Ранее Песков заявлял, что в США перед выборами сложилась напряженная обстановка.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 23:38 • Новости дня
    Reuters: США намерены дополнительно выделить Украине 8 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, сообщило агентство Reuters.

    Состав нового пакета военной помощи не указан, но США планируют его объявить в четверг во время визита Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды.

    До этого в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 13:29 • Новости дня
    Песков призвал учитывать все факторы в переговорах с США по стратстабильности

    Песков подчеркнул важность учета новых факторов в переговорах с США по стратстабильности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости скорейших переговоров с США по стратегической стабильности, однако подчеркнул важность учета всех новых факторов.

    Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее начать переговоры по этому вопросу, но с учетом всех новых факторов, включая и европейский ядерный потенциал, передает «ТАСС».

    Песков отметил, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности крайне важна, и многое зависит от действий России и США.

    Также Песков добавил, что в текущих условиях невозможно обсуждать вопросы стратегической безопасности без учета новых факторов. «Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле», – подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что ответа на этот вопрос от американской стороны пока получено не было.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что США нарушили стратегическую стабильность и подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Колокольцев объяснил невозможность поднять зарплаты участковым
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    Против журналистки Фельгенгауэр завели уголовное дело
    Эксперты предостерегли россиян о слежке через сервисы Google
    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............