Кельн потряс третий взрыв за две недели

Третий взрыв за две недели произошел в многоквартирном доме в Кельне

В Кельне произошел третий взрыв за последние две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA. Взрывная волна потрясла многоквартирный дом на окраине города около 2.45 ночи по местному времени. Инцидент привел к пожару в кафе на первом этаже здания, вызвавшему эвакуацию порядка 20 жильцов. В результате двое получили легкие ранения и отравление угарным газом; пожар удалось потушить к 4.00.

Причина взрыва пока неизвестна, расследование продолжается. Правоохранители проверяют возможность связи этого инцидента с серией аналогичных взрывов, ранее произошедших в Кельне. Полиция активно ищет свидетелей и пытается установить возможных причастных лиц.

Первый взрыв произошел 16 сентября у клуба Vanity Club Cologne, оставив одного человека пострадавшим. Уже 18 сентября аналогичный инцидент случился возле магазина одежды. Еще один взрыв был зафиксирован 22 сентября в общине Вахтберг. По данным полиции, использовалось взрывное устройство малой мощности, однако поиски подозреваемых пока не увенчались успехом.

Правоохранительные органы предполагают, что за взрывами могут стоять нидерландские организованные преступные группировки, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Эта версия сейчас является одной из наиболее рассматриваемых, полиция не исключает дальнейшее развитие следствия в этом направлении.



