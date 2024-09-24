Российские силы в Курской области за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ в этом районе потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, БМП, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Всего украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли свыше 360 человек, 13 единиц бронетехники, включая БМП, 12 бронемашин, четыре артиллерийских орудия, две РСЗО, три станции РЭБ, четверо украинских боевиков взяты в плен.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 20 человек.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Ивашковского, Зазулевки, Куриловки, Колмакова, Любимовки, Махновки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Новоивановки, Правды, Плехово, Русского Поречного, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Южного.

Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Белополья, Брусков, Бунякино, Ворожбы, Волковки, Казачьего, Кислой Дубины, Малушино, Мазеевки, Новой Слободы, Павловки, Партизанского, Речки, Свободы, Соляники, Шалыгино и Угроеды.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 16 тыс. 700 человек, 127 танков, 61 БМП, 95 БТР, 809 бронемашин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной техники.