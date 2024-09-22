В Севастополе отменили воздушную тревогу

Tекст: Дарья Григоренко

Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о необходимости принять меры безопасности из-за угрозы ракетного удара. В связи с этим в городе и регионе была объявлена воздушная тревога. Для обеспечения безопасности жителей было приостановлено движение общественного транспорта, в том числе морского, добавил он. «Внимание! Баллистика. Принять меры безопасности», – написал губернатор.

Через 11 минут Развожаев заявил об отмене баллистической угрозы.

Между тем в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту сообщили о временном закрытии для движения автотранспорта. По данным оперативного штаба, такое решение было принято в целях безопасности. «Всем, кто находился на мосту в момент объявления тревоги, рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о перекрытии моста поступило в 15.22 мск в воскресенье.

Накануне советник главы Крыма сообщил, что возле Симферополя сработали средства противовоздушной обороны, разрушений не последовало.