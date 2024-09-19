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Американская пресса пришла в восторг от гола Миранчука за «Атланту»
Российский футболист Алексей Миранчук забил свой первый гол за «Атланту», сравняв счет на 84-й минуте матча против «Интер Майами», что позволило его команде избежать поражения, американская пресса высоко оценила выступление Алексея Миранчука.
Как сообщает The Sporting News, российский полузащитник, заменив Тьяго Альмада в «Атланте», забил свой дебютный мяч на 84-й минуте, когда его удар из-за штрафной попал в верхний угол ворот, сравняв счет на 2:2. Это событие было названо «претендентом на гол сезона» и помогло «Атланте» избежать поражения, пишет «Спорт-Экспресс».
Матч был насыщен интригующими моментами, особенно наблюдением за дуэлью Миранчука и Лионеля Месси из «Интер Майами», передает MLS. Именно гол Миранчука стал решающим, обеспечив ничью, которая оставила «Атланту» всего в одном очке от девятого места Восточной конференции, дающего право на участие в плей-офф.
Кроме того, Fox Sports отметили, что «Атланта», приобретя Миранчука за 13 млн долларов, получила игрока, чей мастерский удар стал испытанием даже для опытных вратарей. Это был первый гол Миранчука в четырех матчах лиги. Вратарь «Атланты» Брэд Гузан оценил его мастерство, подчеркивая необходимость таких ударов в будущем.
Главный тренер «Атланты» Валентино похвалил российского игрока, назвав его фантастической личностью и выражая надежду на дальнейший вклад в команду. Присоединение Миранчука, по его словам, улучшает игру команды и вдохновляет окружающих.
Ранее Миранчук выступал за итальянский клуб «Аталанта», куда он перешел в 2020 году из московского «Локомотива». В «Аталанте» Миранчук провел несколько сезонов, показав себя одним из ключевых игроков команды. Однако летом 2023 года появлялись слухи о возможном трансфере Миранчука в другой европейский клуб, но официального подтверждения не было. Позже российский полузащитник перешел в американский клуб «Атланта», что стало неожиданностью для многих болельщиков.