Якушев рассказал о помощи «Единой России» находящимся в ПВР жителям Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Партия уже передала для организации ПВР холодильники, микроволновые печи и другую технику, а также воду и продукты, однако потребностей гораздо больше, отметил Якушев.

«Чтобы их систематизировать и закрыть, наши волонтеры соберут список запросов, который распределим между региональными отделениями», – сообщил он, его слова приводит сайт «Единой России».

Якушев также подчеркнул, что активисты помогут в организации перевозки жителей Курской области. «Все желающие выехать должны получить такую возможность. Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям», – указал он.

Ранее молодогвардейцы уже помогали в организации такой работы в Ростовской, Белгородской областях и в новых регионах, отметил Якушев. Координировать их будет руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и председатель МГЕР Антон Демидов, сообщил он.

Ранее «Единая Россия» доставила гуманитарную помощь в ПВР в Курской области.