Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.22 комментария
Якушев рассказал о помощи «Единой России» находящимся в ПВР жителям Курской области
Волонтеры «Единой России» и «Молодая гвардия Единой России» занимаются сбором адресной помощи для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
Партия уже передала для организации ПВР холодильники, микроволновые печи и другую технику, а также воду и продукты, однако потребностей гораздо больше, отметил Якушев.
«Чтобы их систематизировать и закрыть, наши волонтеры соберут список запросов, который распределим между региональными отделениями», – сообщил он, его слова приводит сайт «Единой России».
Якушев также подчеркнул, что активисты помогут в организации перевозки жителей Курской области. «Все желающие выехать должны получить такую возможность. Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям», – указал он.
Ранее молодогвардейцы уже помогали в организации такой работы в Ростовской, Белгородской областях и в новых регионах, отметил Якушев. Координировать их будет руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и председатель МГЕР Антон Демидов, сообщил он.
Ранее «Единая Россия» доставила гуманитарную помощь в ПВР в Курской области.