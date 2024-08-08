Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Жители поселков Курской области рассказали об атаках ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Как рассказала жительница Малой Локни в Суджанском районе, до 6 августа «было так»: «Постреляли – все, перестало. Мы, с Малой Локни, даже в подвалы не уходили», – пишет «Фонтанка».

При этом в других селах, как отметила женщина, «люди уже давно, два года, прячутся». «Но в этот раз уже и до нас дошло. Мы прятались в подвалах вчера. Сегодня там уже вообще очень плохо, и все поудирали, все село убежало, некоторые остались», – рассказала она.

По ее словам, «там уже и бой был, летели вертушки, летели ракеты», «слышались звуки пулемета». Украинские войска «стреляли и в людей, и в дома».

Другая жительница Малой Локни заявила: «Нас дубасили так, что просто ужас». Она спряталась от обстрелов в подвал, где оставалась «с четырех до девяти утра». «А если бы они (ВСУ) зашли в наш населенный пункт. Вы представляете, что бы там было? Они бы нас перестреляли всех как собак», – заявила она.

Эвакуировавшиеся жители находятся в Курске в съемных квартирах, либо у родственников. Отмечается, что многие рассчитывали на скорое возвращение и «выехали просто с сумочкой и в одной вещи какой-то». «У всех кошки, собаки, и не в одном количестве. Всех просто закрыли в домах, в вольерах, и все они брошены без еды, без воды. Это катастрофа», – заявила женщина.

По данным правительства Курской области, из приграничных районов выехали несколько тысяч человек, свыше 600 из них размещены в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. В частности, Мантуров поручил соседним с регионом областям развернуть ПВР.

Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.