Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.21 комментарий
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Ситуация в Курской области не является критической, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
В своем Telegram-канале он опроверг заявления о том, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты. Он подчеркнул, что противник взял на контроль эти населенные пункты, так как «в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны – это граница».
«И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», – написал командир «Ахмата».
Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.