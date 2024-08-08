  • Новость часаМинздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
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    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    13 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 20:59 • Новости дня

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Путин подписал закон, обязывающий рестораны выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все предприятия общественного питания в стране выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

    Закон также дает клиентам возможность отказаться от получения электронных чеков на номер телефона или электронную почту, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Новые нормы вступают в силу с 1 марта следующего года.

    От потребителей поступало множество жалоб на отказ в предоставлении бумажного чека в заведениях общепита, ожидается, что закон решит эту проблему.

    Как отметили в Минфине, нововведения также позволят сократить расходы бизнеса, поскольку вместо двух документов (счета и чека) достаточно будет выдать покупателю только один – бумажный чек.

    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

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    8 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над территорией Каховского округа Херсонской области замечены истребители F-16, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    По словам Филипчука, появление истребителей F-16 над Каховским округом является провокацией, направленной на то, чтобы посеять панику среди мирного населения, передает ТАСС.

    «Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

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    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    7 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон находится в контакте с украинскими властями по вылазке ВСУ в Курской области, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Решение о нападении ВСУ на российскую территорию «является суверенным решением Киева», заявил Миллер, передает РИА «Новости».

    Он также дал понять, что Киев заранее не уведомил американскую сторону. «Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным», – сказал представитель Госдепа.

    Ранее США запросили у Украины отчет о вылазке в Курскую область.

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    8 августа 2024, 16:46 • Новости дня
    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

    Директор НИИ им. Склифосовского Петриков: Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, находится в тяжелом, но условно стабильном состоянии, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

    Окончательный диагноз пока не собран, но преобладает ожоговая травма, сообщил Петриков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. Мозг Поддубного не поврежден, военкор находится в сознании и дышит самостоятельно, добавил он.

    «Повреждений головного мозга нет, он находится в сознании, все прилично по движению, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма – это такая динамичная история», – приводит РИА «Новости» слова Петрикова.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения атак на представителей СМИ со стороны ООН и как их можно предотвратить.

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    8 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров

    Политолог Асафов: Покушение на Поддубного подчеркивает террористический характер ВСУ

    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для ВСУ закон не писан: есть сотни международных документов, которые защищают жизнь и работу военных журналистов, но противник продолжает намеренные атаки. Поэтому данную угрозу необходимо ликвидировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

    «Целенаправленные действия против мирных жителей и представителей СМИ подчеркивают истинный террористический характер украинской власти. Приняты сотни международных документов, в которых подчеркивается важность труда журналистов в период вооруженных конфликтов. Общепризнано, что эти люди не должны подвергаться прицельному огню», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Однако для ВСУ закон не писан. Они устроили настоящую охоту на наших военкоров. По их мнению, убийство сотрудников изданий и телеканалов позволяет достичь масштабного эффекта устрашения. Важно понимать, что речь идет именно о намеренных атаках, совершаемых с особой жестокостью», – подчеркивает собеседник.

    «Для них убийство корреспондента не является преступлением. Они воспринимают это как большую удачу. Угрозу для наших граждан со стороны украинской армии необходимо ликвидировать. Наши военные прямо сейчас этим занимаются. Также хочу выразить поддержку Евгению Поддубному. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – заключил Асафов.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Сперва некоторые медиа заявляли о его гибели, однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин позже сообщил: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!»

    Ближе к полуночи военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – добавил военкор «Комсомолки» и член СПЧ Александр Коц.

    К утру четверга врачи прояснили самочувствие Поддубного: «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета». При этом военкор остается в сознании, «он разговаривает». В свою очередь СК России пообещал установить всех лиц, причастных к покушению на военкора, и возбудил уголовное дело.

    «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сообщил сам Поддубный, заявление которого опубликовал Алексей Смирнов.

    Постпредство России при ООН потребовало от организации решительного осуждения атаки на военкора. Также Москва призывает ООН принять меры недопущения «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы»: «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?»

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему произошедшее требует жесткой реакции международной организации.

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    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

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    8 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Названы компании с самыми высокими зарплатами для курьеров в России

    HH.ru назвал компании с самыми высокими зарплатами для курьеров в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh предлагают самую высокую зарплату курьерам на личном автомобиле – от 150 до 270 тыс. рублей, следует из данных исследования сервиса hh.ru.

    В топ самых высокооплачиваемых вакансий также вошли «Всеинструменты.ру» (от 200 тыс. рублей), Pizzasushiwok (от 150 до 235 тыс. рублей), «Бургер кинг» (от 197 тыс. рублей), ЦУМ (работодатель предоставляет автомобиль, зарплата – от 170 до 250 тыс. рублей до вычета налогов), Whoosh (от 150 до 200 тыс. рублей), говорится в исследовании, передает ТАСС.

    По данным hh.ru, наибольший спрос и самые высокие зарплаты в настоящее время наблюдаются среди курьеров с личным транспортом, особенно с грузовыми автомобилями.

    Отмечается, что в некоторых компаниях, например, в «Купер», курьеры получают не только высокую зарплату, но и дополнительные бонусы, такие как скидки на обслуживание автомобиля, КАСКО, онлайн-образование и подписку на онлайн-кинотеатры.

    Согласно исследованию, в период с января по июль этого года зарплата курьеров выросла на 24% относительно аналогичного периода прошлого года. В 2022 году рост составил 29% по сравнению с 2021 годом, в 2023 – 33% относительно 2022 года.

    Уточняется, что пик заработка курьеров пришелся на период с декабря прошлого года по январь текущего, когда их медианная зарплата по стране достигла 114 тыс. рублей. На сегодня зарплаты курьеров составляют 110,4 тыс. рублей.

    Ранее hh.ru назвал работников с самыми высокими зарплатами в России.

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    8 августа 2024, 17:07 • Новости дня
    Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе
    Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов по видеосвязи рассказал президенту России Владимиру Путину, что оперштаб области начал работать сразу после попыток прорыва границы со стороны ВСУ, глава региона координирует его работу лично.

    Смирнов поблагодарил Путина за поддержку, которую он оказывает региону, передает РИА «Новости».

    Смирнов также рассказал Путину, что практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения. По его словам, число свободных коек в больницах Курской области при поддержке Минздрава увеличено до 1,8 тыс., вопросы медицины решены.

    Глава региона отметил, что работа по эвакуации людей в регионе шла круглосуточно, продолжается и сейчас, в пунктах временного размещения места есть. Вывозить людей из приграничных районов будут и автобусами, и ж/д транспортом.

    Он также доложил, что все АЗС будут оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.

    Коментарии (6)
    8 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг в формате видео-конференц-связи проводит встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

    «Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», – обратился к Смирнову глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.

    Коментарии (16)
    8 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена добиваться реакции международных организаций на многочисленные атаки на российских журналистов, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В эфире канала «Россия-1» Мирошник выразил недовольство бездействием международных организаций, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, передает ТАСС.

    Он указал, что с начала года больше десяти российских репортеров пострадали в зоне боевых действий, однако «Рибейру не сказала ни слова». В качестве примера дипломат привел гибель оператора НТВ Валерия Кожина и корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

    «Вот она оценка, вот он результат, вот действия той стороны: когда они следят, они исключительно «одноглазые», они смотрят только в одну сторону, они совершенно не видят, что происходит с этой стороны, никоим образом не собираются это оценивать», – сказал Мирошник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить.

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    8 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин объявил о выплатах для жителей Курской области

    Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей покинувшим жилье в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пострадавшие после провокации со стороны ВСУ жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым.

    «С председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривали совсем недавно, – отметил глава государства. – Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены», передает ТАСС.

    В четверг Путин в формате видео-конференц-связи провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

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    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    8 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин запретил треш-стримы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на распространение информации о противоправных и насильственных действиях, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

    Распространение такой информации будет наказываться штрафом, передает ТАСС. Для граждан размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

    Вместе со штрафами будет применяться конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

    В мае в Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками.

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    8 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    @ Pogiba Aleksandra/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный суд Флориды выдвинул обвинения в кибермошенничестве гражданину России Павлу Клублицкому и гражданину Казахстана Александру Ходыреву, следует из электронной базы суда.

    Клублицкому и Ходыреву вменяется «сговор с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа», говорится в документах суда, передает ТАСС.

    Следствие утверждает, что они причастны к деятельности платформы WWH в даркнете, где якобы можно приобрести украденные номера банковских счетов, поддельные документы и нанять хакеров. Отмечается также, что обвиняемые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, вели роскошный образ жизни.

    В прошлом году США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов.

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    8 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    В Курской области начали борьбу с необоснованным повышением цен

    Смирнов пообещал бороться с необоснованным повышением цен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил своим заместителям и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить случаи необоснованного повышения цен в регионе.

    Подобные случаи зафиксированы в торговых точках, гостиницах и пунктах общественного питания, сообщил Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул, что «наживаться на пострадавших людях недопустимо», и пообещал бороться с подобными случаями.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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