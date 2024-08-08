Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.19 комментариев
Венгерский эксперт: Нападение Киева на Курскую область выгодно США
Эксперт Шпетле: Нападением на Курскую область Киев хочет наказать покупающие российский газ страны ЕС
Нападение киевского режима на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа», через которую осуществляется транзит российского газа в страны ЕС, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, считает венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
Это также выгодно США, заинтересованным в увеличении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, об этом заявил Шпетле РИА «Новости». Эксперт отметил, что ранее Украина частично приостановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а теперь атаковала важную газовую станцию.
«Это очевидно часть определенной украинской стратегии... Они, очевидно, стремятся еще больше навредить тем странам, которые не поставляют им оружие, «наказать» Венгрию», – сказал Шпетле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся операция Украины в Курской области, согласована с Вашингтоном.
Ранее житель Суджи рассказал, что в результате атаки ВСУ в городе пострадало здание городской администрации, а также от удара «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом.