Полиция получила право выдворять иностранцев

Путин подписал закон, дающий право полиции выдворять иностранцев

Tекст: Кристина Цыцура

Согласно новому закону, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению, будут помещаться в спецучреждения по решению главы МВД, ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов, передает ТАСС.

Кроме того, судья сможет продлить этот срок по ходатайству представителя МВД или ФСБ на максимальный срок до 90 суток. Ранее такие полномочия имели только судьи и пограничники.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.