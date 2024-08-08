Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.12 комментариев
Российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына
Российские военные в условиях боевых действий под Суджей в Курской области смогли спасти двух мирных жителей – отца и сына, которых ранее захватили в плен украинские диверсанты.
Инцидент произошел, когда автомобиль с мирными жителями был остановлен украинской диверсионной группой. После захвата людей украинские боевики раздавили их машину бронетехникой, а их самих удерживали в плену, передает «Российская газета».
Отмечается, что российским военным удалось вовремя заметить происходящее и открыть огонь по украинским диверсантам. Воспользовавшись замешательством противника, отец и сын смогли перебежать на сторону российских военных и спастись. После этого украинские диверсанты были вынуждены покинуть район под натиском российских сил. Спасательная операция позволила эвакуировать мирных жителей в безопасное место.
В четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова сообщила, что число детей, которые пострадали в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, увеличилось до девяти.
Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что украинские военные наносят удары по жителям города Суджа и их имуществу в Курской области с дронов.