Суд вынес приговор за госизмену россиянину Баранову

Суд приговорил к девяти годам колонии за госизмену россиянина Баранова

Tекст: Кристина Цыцура

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее в суде сообщили, что подозреваемый во время ареста в 2022 году не имел работы. Ходатайство о его аресте было подано в суд УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в передаче Украине информации о ВС России.

