Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.6 комментариев
Путин призвал напрямую работать с пострадавшими жителями Курской области
Для оценки ущерба в результате нападения украинских войск на Курскую область необходимо работать напрямую с пострадавшими, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с врио губернатора региона Алексеем Смирновым.
«Надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести – имеется в виду утрата имущества, утрата жилья», – поручил президент, отметив, что необходимо работать «непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи», передает ТАСС.
Напомним, в четверг Путин в формате видео-конференц-связи провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Смирнов рассказал Путину об обстановке в регионе.