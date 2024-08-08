Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе

Tекст: Ольга Иванова

Смирнов поблагодарил Путина за поддержку, которую он оказывает региону, передает РИА «Новости».

Смирнов также рассказал Путину, что практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения. По его словам, число свободных коек в больницах Курской области при поддержке Минздрава увеличено до 1,8 тыс., вопросы медицины решены.

Глава региона отметил, что работа по эвакуации людей в регионе шла круглосуточно, продолжается и сейчас, в пунктах временного размещения места есть. Вывозить людей из приграничных районов будут и автобусами, и ж/д транспортом.

Он также доложил, что все АЗС будут оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой.

Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.