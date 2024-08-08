Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.6 комментариев
Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов по видеосвязи рассказал президенту России Владимиру Путину, что оперштаб области начал работать сразу после попыток прорыва границы со стороны ВСУ, глава региона координирует его работу лично.
Смирнов поблагодарил Путина за поддержку, которую он оказывает региону, передает РИА «Новости».
Смирнов также рассказал Путину, что практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения. По его словам, число свободных коек в больницах Курской области при поддержке Минздрава увеличено до 1,8 тыс., вопросы медицины решены.
Глава региона отметил, что работа по эвакуации людей в регионе шла круглосуточно, продолжается и сейчас, в пунктах временного размещения места есть. Вывозить людей из приграничных районов будут и автобусами, и ж/д транспортом.
Он также доложил, что все АЗС будут оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой.
Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.