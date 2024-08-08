Власти Курской области опровергли слухи об эвакуации областного центра

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, жители Курска стали получать звонки с неизвестных номеров. Звонившие сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины представлялись российскими военными, называя свое звание, и сообщали о якобы введенной эвакуации. При этом они призывали людей срочно собрать вещи и покинуть город, передает ТАСС.

Власти региона подчеркнули, что подобные сообщения являются провокацией и не соответствуют действительности. Целью таких действий является дестабилизация обстановки и посев паники среди населения. В сообщении говорится, что курянам необходимо сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Минцифры сообщило об успешном отражении DDoS-атаки на региональные сервисы Курской области, работа всех ресурсов восстановлена специалистами.