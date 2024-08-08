«Народный фронт» открыл гуманитарный центр для помощи жителям Курской области

Участники «Народного фронта» совместно с ВСКС, благотворительным фондом «Русь» и другими общественными организациями в круглосуточном режиме работают и в пунктах временного размещения, обеспечивая людей всем необходимым. Они собирают и доставляют гуманитарные наборы и тем, кто разместился у родственников в других муниципалитетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

50 комплектов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были направлены в Курскую область накануне. Они обеспечат защиту машин скорой помощи и эвакуационных бригад, которые ВСУ сделали приоритетной целью для нанесения ударов. Также для медиков закупают бронежилеты.

Из Белгорода и Ростова-на-Дону в Курскую область доставлены более трех тысяч продуктовых и двух тысяч гигиенических наборов, а также пять тонн воды.

Помощь оказывается и военным, которые защищают Курскую область. Из Ростовской области бойцам отправлены самые необходимые вещи.

Для помощи бойцам, отражающим атаки врага, Народный фронт ведет специальный сбор «Защитникам Курской области». Средства идут на закупку систем РЭБ, квадрокоптеров и FPV-дронов, автомобилей и запасных частей к ним, тепловизоров, цифровых прицелов, строительных материалов и медикаментов.