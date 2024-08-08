В Венгрии заявили, что бесперебойно получают газ из России

Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью

Tекст: Антон Антонов

«Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.

Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».

«Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.



