Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.4 комментария
В Венгрии заявили, что бесперебойно получают газ из России
Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции «Суджа» заявила, что получает газ из России бесперебойно.
Отмечается, что MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств, передает РИА «Новости».
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.
Ранее врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что ВС России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу.