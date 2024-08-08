Собянин рассказал о состоянии эвакуированных из Курской области пострадавших

Собянин: Эвакуированные из Курской области пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

Tекст: Валерия Городецкая

Собянин уточнил, что в медучреждения Москвы поступило пятеро пострадавших при обстрелах Курской области. «Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, [еще] двое пострадавших – в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, один человек – в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии», – написал он в Telegram-канале.

К лечению пострадавших привлечены ведущие столичные специалисты, применяются лучшие технологии, добавил мэр Москвы.

Кроме того, в Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки пострадавших в московские больницы в случае необходимости, сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что число детей, которые пострадали в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, увеличилось до девяти.