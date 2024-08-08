Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

«Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.