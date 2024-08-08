Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.3 комментария
Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.
В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».
«Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.